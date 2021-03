PROBLEMAS FAMILIARES. Milett Figueroa se solidarizó con la expareja de su hermano Helmut, Adela Osorio, quien lo denunció por no pagarle 11 mil dólares que le prestó. La joven compartió audios con el programa Amor y Fuego donde se escucha a la actriz sentirse muy decepcionada por el modus operandi de su exrepresentante.

Milett Figueroa indicó que le “rompió el corazón” darse cuenta que su hermano se aprovecho de ella cuando se desempeñaba como su representante. “Yo entré en crisis, no puede ser posible que la persona que supuestamente me amaba, me protegía como mi papá, él decía”, se escucha a la actriz.

“¿Por qué no me hizo invertir en nada? ¿Por qué no me hizo invertir en un departamento? ¿Por qué no me ayudó a hacer eso? Él lo único que hacía era ¡evento! ¡evento! ¡evento! Y no ayudaba en mi crecimiento, por eso yo me alejé de él un montón de tiempo, porque yo no veía la plata que a él le daban, a él le pagaban más”, continúa Milett Figueroa en el audio.

TROME | Milett Figueroa: Su hermano Helmut es acusado por su ex de ‘cerrarse’ con deuda de 11 mil dólares

Milett también le cuenta a Adela de un episodio violento que vivió con su hermano. “Te voy a leer lo que le puse, solamente te voy a mostrar algo para que veas lo m... que fue conmigo. Mira, le pongo manito ya estás viniendo, yo ya sabía todo, pero solo quería que venga para que me lo diga en mi cara, que me había agarrado nueve mil dólares de una marca y nueve mil dólares de la otra marca. Tres días, cuatro días estaba pidiendo que me pague, que me deposite, pásame la foto de los contratos, necesito leerlos, mañana me los traes en físico, por favor, pásame las fotos de los contratos por fa, porque ya eran las ocho de la noche y no me llamaba ni me decía nada”.

“Me manda un audio de tres minutos que hu... te lo juro... me rompió el corazón, o sea, fue tan patán, fue tan imbécil, me dijo prácticamente “¿qué es eso de estar desconfiando de mí? Yo he dado todo por ti, te he engrandecido””, finaliza el testimonio de la actriz.

SE PORTÓ MAL CON SU EXPAREJA

El hermano de Milett Figueroa, Helmut, fue acusado por su expareja y la madre de esta, de no querer pagarle una deuda de 11 mil dólares que le prestaron cuando estaba en el peor momento económico de su vida.

Según el programa ‘Amor y fuego’ , Adela Osorio, expareja de Helmut Figueroa, lo acusa de no querer pagar una deuda y reaccionar de la peor forma cuando le piden que cancele el préstamo que le dieron de buena fe.

En el 2017, Helmut Figueroa realizó un concierto en Arequipa que solo le trajo pérdidas. En ese critico momento, el hermano de la modelo acudió a la señora Martha Morán, madre de su expareja, para que le preste 11 mil dólares. Al notar su difícil situación, la señora accedió.

Han pasado varios años y el hermano de Milett Figueroa no ha cancelado su deuda. Su expareja lo acusa de vender propiedades y no querer cumplir con sus pendientes económicos.

VIDEOS RELACIONADOS

Milett Figueroa es nominada en “Los 100 rostros más bellos del 2020” 29/05/2020