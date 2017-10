¿Milett Figueroa le fue infiel a 'Pato' Quiñones? Bailarín revela todo esto [VIDEO]

¿Qué está pasando? Cuando Milett Figueroa anunció el fin de su relación con Patricio 'Pato' Quiñones , todo parecía tranquilo. Sin embargo, han salido nuevos indicios sobre la razón por la que ambos decidieron continuar por caminos separados. En el programa 'Espectáculos' se informó sobre un rumor de infidelidad.

Así es. Se especula que Milett Figueroa habría tenido un acercamiento con el futbolista Diego Geminez. El mismo con el que Claudia Ramírez fue ampayada en besitos hot en plena vía pública.

Según 'Espectáculos', Milett Figueroa y Diego Geminez se habrían encontrado en una salsoteca barranquina y luego, habría llegado al departamento de la modelo. Este encuentro no quedó tan oculto pues, se supone, el futbolista dejó su reloj en el baño.

Al regresar de su viaje a Estados Unidos, Patricio Quiñones habría encontrado el reloj en el departamento que compartía con Milett Figueroa y por este motivo habría decidido dar fin a su relación amorosa con la modelo.

Diego Geminez y Milett Figueroa

En el programa 'Espectáculos', Diego Geminez se mostró sorprendido con el informe. Sin embargo, no fue tajante al negar su relación de amistad con Milett Figueroa. Por ese motivo, Patricio Quiñones se comunicó con el programa.

La expareja de Milett Figueroa reveló que él se enteró de ese rumor dos semanas después de terminar con la modelo. Patricio Quiñones contó que el mismo Diego Geminez le escribió por mensaje para negar que eso haya pasado. Pero ahora, en TV, se muestra completamente diferente.

"Yo llego a Lima y ella decide terminar. Luego de eso no entendía mucho por qué pero dije: 'hay que aceptarlo'. Dejé de hablar con ella y me enteré del rumor una semana después. Yo no voy a hablar mal de Milett . No me consta. A mí él me escribió a decirme que (el rumor) era mentira", contó Pato Quiñones.

El bailarín y expareja de Milett Figueroa manifestó su molestia con Diego Geminez por no dejar el tema cerrado y negar rotundamente que tuvo algo con la modelo, así como se lo aseguró a él. "Me molesta que este chico no haya dejado nada cerrado. Eso genera noticia, que lo llamen y que saquen más cosas. Por lo tanto, quiero que lo cierren de una vez. Que lo diga de una vez, que no haga noticia ni especulación", declaró Patricio Quiñones.

Patricio Quiñones habla sobre Milett Figueroa y Diego Geminez

