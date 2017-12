Milett Figueroa publica foto de cuando era niña y deja a medio Instagram enternecido [VIDEO y FOTOS]

La modelo Milett Figueroa sorprendió y enterneció a muchos de sus seguidores en Instagram con una foto que colgó este sábado. ¿Cuál era? ¿Qué era lo que se veía? Pues, era una imagen suya cuando era una inocente niña.



"Un pequeño ratón", fue lo que escribió Milett Figueroa en el post de Instagram, el cual ganó rápidamente popularidad. En cuestión de pocas horas, la publicación llegó a los 3 mil likes y fue comentada varias veces por sus hinchas.



Algunos de los usuarios de Instagram manifestaron sus ganas de ver más fotos de Milett Figueroa en sus redes sociales. "Adorable encanto, mi chiqui bombón", comentó uno de ellos.



Hay que mencionar que Milett Figueroa, recientemente, protagonizó la portada de varios sitios web por haberse reconciliado con 'Pato' Quiñones y retirado unos implantes mamarios.



"Me retiré los implantes que tenía para poder sentirme bien conmigo misma, más que por un tema actoral. En su momento me los puse por vanidad, pero ya no me sentía bien y me los quité", contó Milett Figueroa, quien agregó que le gustaría "estar más rellenita" en algún momento en el futuro.