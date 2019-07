Milett Figueroa sobre los programas de farándula: "Para qué ver cosas que no alimentan mi alma ni mi corazón"

Milett Figueroa vive una nueva etapa en su vida. La modelo de 27 años de edad protagoniza la obra de teatro 'Pantaleón y las Visitadoras' junto a los actores Emanuel Soriano y Stephanie Orué.

En una reciente entrevista, contó que todo lo que ha logrado ha sido a punta de esfuerzo y que haber sido una chica reality le sumó más prejuicios a sus castings, pues pensaban que Milett Figueroa no tenía lo suficiente para el mundo de la actuación.

"Nunca me eligieron a dedo, en todas pasé casting. A mí nadie me ha regalado nada, todo lo logré a punta de esfuerzo y si estoy en la obra es porque me lo gané (...) Y no todo lo conseguí por estar en un reality. Justamente por los prejuicios, los productores decían 'esta chica no'", declaró para El Popular Milett Figueroa.

La 'brasileña' dejó en claro que no se arrepiente de su paso por 'Esto Es Guerra' o 'Combate'. Sin embargo, Milett Figueroa consideró que ya quemó etapas y que no está ni para programas reality o para programas de farándula. Sobre estos últimos dijo:

"Para qué ver cosas que no alimentan mi alma ni mi corazón", declaró. Además, Milett Figueroa prefirió no responderle a nadie que hable de ella pues cree que le irá mejor concentrada en lo suyo.