Las redes sociales explotaron tras la aparición de Milett Figueroa cantando en ‘El artista del año’, por las desafinaciones que tuvo durante su presentación en el reality de Gisela Valcárcel.



“ Milett Figueroa es linda, pero puede poner una pollería con tanto gallo que nos ha soltado”; “Pensé que era el sueño lo que me tenía tonta, pero creo que eran los gritos de Milett”; “Milett es un personaje público y tenemos todo el derecho a criticarla. No es nuestra culpa que ella no tenga talento y solo sea mediática...”, comentaron en las redes sociales tras su participación en el programa de Gisela Valcárcel.

Ayer Rodrigo González también la criticó. “Buen domingo para todos, menos para los que no lograron recuperar el conocimiento después de escuchar cantar a Milett Figueroa”, escribió ‘Peluchín’ en Twitter.



‘MI FUERTE ES LA BALADA’



Tras su participación en el reality, Milett Figueroa indicó que cantar salsa es difícil y que su fuerte son las baladas.



“Cantar salsa es complicado, es difícil. Me hubiera gustado interpretar una balada, ahí puedo lucir mejor mi voz. Solo pude ensayar 3 días pero todo es un proceso”, comentó Milett Figueroa.

Luego, Milett Figueroa añadió que la producción escogió el tema ‘Ya te olvidé’ para que lo interprete y que el ‘Pato’ Quiñones es un capítulo cerrado.



“El tema lo eligió la producción, así que espero que no haya problemas. La canción no tiene que ver con alguien, (Patricio) es un capítulo cerrado en mi vida, yo estoy soltera”, agregó Milett Figueroa.

‘JULIA ROBERTS PERUANA’



Por su parte, Lucho Cáceres, jurado del reality y compañero de Milett Figueroa en ‘De vuelta al barrio’, la calificó como la ‘Julia Roberts peruana’.



“Trabajo con Milett Figueroa y debe mejorar su concentración, es muy talentosa. Físicamente, tiene características de Julia Roberts, es grande, angulosa, guapa, y si se lo propone, puede ocupar un lugar en la actuación que nadie se lo va a quitar”, precisó el actor.