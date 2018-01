Milett Figueroa: Su hermano sale a defenderla y termina de destruir a Juliana Oxenford [VIDEO]

¡La pelea continúa! El hermano de Milett Figueroa salió en su defensa y le dijo de todo a Juliana Oxenford. En un enlace con el programa 'En Boca de Todos', Helmut Figueroa dejó por los suelos a la periodista a su canal.

Como se recuerda, Milett Figuero y Juliana Oxenford se vieron envueltas en una discusión, luego de que la periodista la menospreciara y asegurara que no merece el título de actriz. En Facebook, sus palabras fueron duramente criticadas.

"No hay actrices increíblemente talentosas en Lima qué hay que llamar a Milett Figueroa? Acaso una producción nacional no puede funcionar sin un par de tetas expuestas a toda pantalla? Y si eso se necesita para vender, perfecto, lo entiendo, pero de ahí a llamarla “actriz....hay mucho todavía que hacer para ganarse ese título", escribió Juliana Oxenford.

Juliana Oxenford menciona a Milett Figueroa Juliana Oxenford menciona a Milett Figueroa

Al verse aludida en la discusión, Milett Figueroa le respondió a Juliana Oxenford. "Es un lástima cuanto odio y resentimiento hay su corazón, señora Juliana Oxenford. Es evidente la importancia que tengo en su vida que siente la necesidad de mencionarme en una discusión totalmente ajena a mí", comentó la actriz.



"Este es un claro ejemplo de ataque hacia la mujer viniendo de otra siendo además una periodista, expresarse así de alguien que solo trabaja en lo que ama y se prepara día a día es injusto. Minimizarme y ofenderme además sin tan solo conocerme personalmente, eso dice mucho del profesionalismo que usted tiene, el respeto al prójimo es algo que no se aprende en una universidad, se aprende en el corazón de un hogar, algo que al parecer usted no conoce" , escribió Milett Figueroa como respuesta a Juliana Oxenford.

Milett le responde a Juliana Milett le responde a Juliana

Como era de esperarse, la pelea de Milett Figueroa y Juliana Oxenford llamó la atención de muchos. Algunos compañeros artísticos salieron a defender a la actriz, asegurando que las críticas de Juliana Oxenford estaban fuera del lugar y la sensualidad de una mujer no minimiza su talento.

Uno de los que habló más fuerte y claro fue Helmut Figueroa, el hermano de Milett Figueroa. “Es una lástima que en pleno siglo 21 estemos todavía señalando a las mujeres por ser sexys. ¿Milett no tiene el derecho a superarse y crecer como ser humano por ser sexy? Es decir tiene un cartel que la define como sexy y eso la descalifica para superarse en la vida. Eso es lo que pretende decir la señora Juliana Oxenford, es increíble”, dijo.

“Además, trabaja en un canal donde sus muros piden respeto a las mujeres, algo que ella no tiene con ese comentario. Comenta sobre ella con nombre y apellido y hoy dice que no la conoce”, expresó el hermano de Milett Figueroa, refiriéndose a nuevas declaraciones de Juliana Oxenford, en las que asegura que no conoce a la actriz.

Milett Figueroa defendida por hermano

REGRESAR AL INICIO DE TROME

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.