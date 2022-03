Milett Figueroa contó que es una mujer que tiene códigos, pues nunca se ha metido con la expareja de alguna de sus amigas. Además, señala que hace cinco años está soltera pues ha decidido concentrarse a su carrera artística.

”Nunca he roto los códigos de las amigas, nunca he estado con el ex de una amiga”, dijo Milett, quien acaba de regresar de España donde participó en la película ‘Vampiras’.

En otro momento, la modelo señaló que está dedicada a su trabajo artístico y se encuentra sin pareja desde hace cinco años.

“ Sí, he conocido a muchos galanes en el extranjero, pero he decidido concentrarme en mi carrera . He viajado a España no para buscar pareja, sino para crecer artísticamente, para protagonizar una película. Además, hace cinco años que me encuentro soltera”, señaló la actriz.

EL HOMBRE PERFECTO DE MILETT

Además, Milett Figueroa dijo que no tiene un perfil de hombre perfecto, pues solo espera conocer en algún momento a una persona que la respete.

“No tengo un tipo de hombre perfecto, pero espero conocer y encontrar a alguien que me sepa respetar y te demuestre que te quiere. Sinceramente, no es fácil encontrar un buen hombre, no estoy concentrada en tener pareja, pues para eso hay que tener tiempo para construir algo bonito”, agregó.

En otro momento, dijo que se sintió muy cómoda al trabajar con Patricio Parodi en la serie ‘La Academia’ en ‘Esto es guerra’.

”Ha actuado con el ‘Pato’ Parodi, él no viene de una escuela, pero es aplicado, siempre hace caso a las indicaciones. Sé que quiere estudiar en algún momento, le gusta aprender y la iniciativa siempre es importante”, indicó.

Finalmente, reafirmó que el cantante Diego Val es solo su amigo y nunca tuvieron una relación.