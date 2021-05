La noche del último sábado la actriz y novel cantante Milett Figueroa se animó a cantar ‘La negra tiene tumbao’ de Celia Cruz, en su participación en el programa ‘El Artista del Año’, pese a sus grandes esfuerzos por dar una gran presentación, no obtuvo altos puntajes por parte del jurado.

Las críticas más duras las recibió por parte de Tilsa Lozano, quien aseguró que no le gustó su participación, aunque destacó que a comparación de la primera gala su desenvolvimiento escénico fue mejor.

Tras escuchar su opinión Figueroa señaló respetar su decisión y precisó estar dispuesta a mejorar en cada gala. Sin embargo, expresó que solo escucha las críticas de gente con criterio.

“Está bien que (a Tilsa) no le guste una presentación mía, es su percepción y que hay respetarla como jurado... Respetaré la opinión de todos los jurados incluidos los de ella, ese es mi trabajo escuchar las críticas de la gente del jurado”, manifestó Milett Figueroa.

La actriz, que personificó a Ninfa en la serie ‘De vuelta al barrio’, precisó que ella solo anota las críticas que la ayuden a mejorar. “Con mucha humildad, no he venido a creerme la artista, he venido aquí a demostrar que soy una artista”, dijo.

“Fue un reto (el tema que cantó), pero he trabajado la afinación y la performance, lo he disfrutado, quedo conforme porque no me he estresado... Las críticas de gente con criterio sí las acepto, las críticas de gente que nunca en su vida agarró un micrófono no puedo prestarle atención, tengo que prestarle atención a gente que tiene criterio en el canto”, explicó Figueroa y señaló que no lo dijo por alguien en especial.

Pero sí reconoció que debe mejorar el control del aire al cantar, su afinación. Señaló que disfrutó mucho de esta gala y se comprometió a seguir trabajando con la energía que demostró tener en esta gala.

Milett Figueroa descartó estar enamorada. Es más, aclaró estar concentrada solo en su carrera como artista. “En este momento he elegido estar sola, no quiero estar con nadie, ni salir con nadie, le estoy dando prioridad a mi carrera y a cumplir mis sueños. Más adelante tendré tiempo parar casarme y tener una familia”, aclaró.