Milett Figueroa está feliz de volver a los escenarios con el show cabaret ‘Pandemonium’, afirmó que no se toma las críticas de manera personal y considera que está en la mejor etapa de su vida.

“Mi personaje Cossette es una actriz, cantante y bailarina del siglo IXX y todas las noches va al cabaret a mostrar su talento, pero sin que sus padres se enteren. Estamos contentísimos de volver al escenario con ‘Pandemonium’, es un nueva propuesta y tenemos un elenco y espectáculo de primera” , dijo Milett quien añadió que ‘Pandemonium’ irá del 20 al 24 de octubre en ‘La Cúpula’ del Jockey Club.

También harás un acto de circo.

El productor me propuso el entrenamiento para hacer el aro. Siempre me ha encantado todo ese arte, admiro muchísimo a la gente que hace circo, creo que es una habilidad bastante extrema y no es fácil prepararse de la noche a la mañana, pero estamos acá haciendo todo lo posible para que salga superbién para el público.

Milett, ¿cómo te has preparado para este reto?

Me he preparado en las tres áreas (canto, baile y actuación). Siempre estoy en constante preparación y estar lista para las oportunidades que se presenten.

Tú eres una persona mediática y se te criticó mucho cuando participaste y cantaste en ‘El artista del año’.

Un artista tiene que estar preparado para las críticas positivas y negativas. No solamente a mí me critican, a todos. La crítica no se puede tomar personal porque uno terminaría hospitalizado. Yo no me puedo tomar en serio ninguna crítica, solo las constructivas que me ayudan a crecer.

Sientes que este es el reto que esperabas a nivel profesional.

No porque cada reto es distinto. Mi enfoque es el de crecer siempre como artista y disfrutar el proceso. No me interesa la meta sino el proceso.

También te vimos el ‘La Academia’ de EEG y te encontraste con Melissa Loza con quien en el pasado hubo ciertas diferencias.

Nos hemos juntado con todo el elenco, con todos me llevo bien, súper respetuosos. Además la gente va a trabajar, no estamos yendo a mirar al otro. Yo estoy feliz, agradecida por las oportunidades, justamente lo que más valoro es el trabajo y trabajar en lo que uno ama es una bendición y yo me considero una bendecida.

Milett Figueroa con el elenco de 'Pandemonium'

¿Estás soltera?

Sí, estoy tranquila, concentrada en mi trabajo. Realmente es muy importante estar sola para conocerse una misma. Es la mejor etapa de mi vida, considero que estoy súper plena, me siento feliz, agradecida con la vida por las oportunidades que me da y por poder hacer lo que me gusta.

DATOS DEL SHOW

Pandemonium es un cabaret tematizado en el siglo IXX, espectáculo que combina comedia, el vaudeville, la sensualidad de un club nocturno. La estrella de este lugar es Cossette, personaje interpretado por Milett Figueroa, que lleva una doble vida y es quien encabeza un elenco de bailarines, acróbatas de pole dancing, equilibristas, contorsionistas y actos aéreos. El maestro de ceremonias y dueño del cabaret, un divertido personaje interpretado por el actor Andrés Díaz, encargado de llevar el hilo conductor de la historia, entrelazando la actuación, música en vivo, cantantes, bailarines y números de circo.

El show se presentará del miércoles 20 al domingo 24 de octubre, en la Cúpula de las Artes del Jockey (Puerta 7 de Av. Manuel Olguín). Las entradas las pueden adquirir en Teleticket.com.pe, desde 35 soles.