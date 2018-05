Milett Figueroa: Modelo responde sobre vinculación con Lucho Cáceres y su carrera de cantante [VIDEO]

Milett Figueroa no le dio importancia a los rumores que la vinculan sentimentalmente con el actor Lucho Cáceres y menos a las críticas que ha recibido por sus desafinaciones en ‘El artista del año’.



“En verdad, ¿qué podría explicar? Si no hay nada (con Lucho Cáceres). Somos compañeros de trabajo, como todos. No hay nada que explicar, como lo dije, hoy es Lucho, mañana Pablo, luego Martín y así siempre, sin ninguna prueba”, afirmó.



¿Te molesta que te vinculen con él?

Que me involucren con quien quieran, al final yo sé la verdad.

¿Cómo tomas las burlas y críticas de las redes sociales? Porque dicen que desafinas cuando cantas...



En realidad, yo solo escucho a las personas que me critican y saben de canto, a los demás para qué escucharlos.



¿Crees que el canto es una de tus debilidades?

No, para nada... Ahora voy a cantar en la ópera en castellano como artista invitada. Si me invitan es porque saben que me preparo, que de repente tengo talento... He estado feliz porque no hay nada mejor que sentirse bien dándolo todo en el escenario... lo que puedo sentir nadie me lo puede robar, pues es algo indescriptible. Yo creo en mí.



Por otro lado, después de que Milett terminara de cantar ‘Arrasando’, de Thalía, Tilsa envió una indirecta a través de su Instagram. ‘¡Qué estaremos pagando para merecer esto!’, posteó y acompañó el mensaje con un emoticón de una gallina y un micrófono. (M.C.)

