Milett Figueroa revela que quiere convertirse en mamá, pero este detalle llamará tu atención [VIDEO y FOTOS]

Milett Figueroa visitó el programa ‘La banda del Chino’ y reveló que le gustaría ser madre en unos años, sin embargo no mencionó a su novio, el ‘Pato’ Quiñones.



“Me encantaría tener un hijo, mejor dicho, la parejita. Claro, no en este momento, sino en un mediano plazo. Espero obtener la bendición de ser madre”, aseveró Milett Figueroa ante un cuestionario del programa que conduce Aldo Miyashiro.



Sin embargo, llamó la atención que Milett Figueroa no hiciera referencia al ‘Pato’ Quiñones, su actual pareja y participante de ‘Esto es guerra’.



Asimismo, Milett Figueroa dijo que cuando se ama, el lugar es lo de menos para demostrarlo.

Milett Figueroa

“Cualquier lugar es lindo para un ‘chiquitingo’, es una muestra de amor”, indicó Milett Figueroa.



Actualmente Milett Figueroa protagoniza la película ‘Qué difícil es amar’ junto a Diego Bertie, y en marzo volverá a la televisión con su papel de ‘Ninfa’ en la serie ‘De vuelta al barrio’.



‘PATO’ MUDO

En tanto, durante su presentación en ‘Esto es guerra’, el ‘Pato’ Quiñones se negó a responder si seguía con Milett Figueroa.“Han pasado dos años desde que estoy en televisión y no deseo hablar sobre mi vida privada”, comentó.