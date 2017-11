’Doña Martha Valcárcel, mamá de Milett Figueroa, encaró en vivo al conductor de ‘Amor, amor, amor’, Rodrigo González, ‘Peluchín’, por atentar contra el ‘honor’ de la modelo.

“Mi hija no le ha quitado el novio a nadie. Eso que quede claro. El honor de una mujer no se vende ni se compra. Ella se dedica profesionalmente a trabajar. No ofende a nadie. Ella trabaja. No voy a permitir que digas que mi hija destrozó hogares o quitó maridos. Las cosas son bien claras y debe existir respeto. Como dice Latina: ‘Yo me hago cargo’, pues ‘háganse cargo ustedes también’”, expresó doña Martha sobre Milett Figueroa.

Sorprendido, Rodrigo González trató de justificarse diciendo que a Milett ‘los escándalos la persiguen y alcanzan’. Incluso, le preguntó por el supuesto ‘affaire’ de la modelo con el futbolista Diego Gemínez, pero nuevamente, la mamá de ‘Milechi’ Milett Figueroa pidió que dejara en paz a su hija.

“De Diego no tengo nada que decir, es una persona mayor de edad. Son cosas privadas que ellos han hablado. Basta ya, dejen trabajar tranquila a mi hija”, expresó la señora Valcárcel en el programa de Rodrigo González, Peluchín.



“Como madre te digo, el honor de una mujer no se vende ni se compra. Mi hija no se ha hecho conocida por quitarle el marido a nadie. Ella es una señorita, una artista, se dedica profesionalmente a trabajar”, añadió.

