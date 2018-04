Milett Figueroa: ¿Mamá de Patricio Quiñones le envía indirecta tras terminar relación con su hijo?

Patricio Quiñones sorprendió a todos al verlo llorar (otra vez) en tv por el término de su relación amorosa con Milett Figueroa. El popular 'Pato' contó que la ahora actriz de 'De vuelta al barrio' decidió poner fin a su romance un viernes santo.



Al ver esto, la madre de Patricio Quiñones, Karla Giampietri, se pronunció en sus redes sociales y envió un contundente mensaje. "No podemos avanzar realmente hasta que cerremos círculos del pasado. Para cerrar estos círculos necesitamos más que cerradas de puertas y distancias necesarias. Necesitamos la conciencia despierta de la lección que nos estamos llevando", publicó.



Patricio Quiñones comentó además que todo parece indicar que el rompimiento con Milett Figueroa es definitivo, pues hace tres semana no habla con ella. "No tenemos contacto, no me corresponde hablar de ella", agregó antes de sostener que él no llora por rating.



"Nuestra relación se terminó el Viernes Santo, se dio de un solo lado, ella me pidió conversar, y me quedó aceptar las razones, mas no entenderlas. Yo no tengo nada en contra de ella, nunca en mi vida hablaría mal de ella, ella es una chica genial", declaró Patricio Quiñones entre lágrimas.