Milett Figueroa: mamá de 'Milechi' responde con todo a Ruth Kruger [VIDEO]

La señora Martha Valcárcel, madre de Milett Figueroa, salió a defender a su hija y esta vez arremetió contra Ruth Kruger, de quien dijo, no tiene la calidad moral para hablar de ‘Milechi’.



“Esta señorita que tenga mucho cuidado con lo que habla, porque para hablar de la dignidad de otra persona debe tener la moral suficiente para decir algo. Lo que comenta son calumnias, nada más, por eso se escucha que cuando la persona perdió, su única y última arma es la mentira. Eso se llama cobardía... yo no amenazo, yo actúo, nada más”, indicó Milett Figueroa.



Como se sabe, Ruth Kruger contó que terminó su amistad con Milett Figueroa porque le enviaba mensajitos a su novio y eso no hacía ‘una verdadera amiga’.

Milett Figueroa y Esto Es Guerra