Milett Figueroa se manda contra la Sunat por nuevo régimen de impuesto para artistas en su cuenta de Twitter| FOTOS 

La modelo Milett Figueroa, una de las mujeres más sensuales del país, no ocultó su enfado contra la Sunat debido a los altos cobros de impuestos de la entidad estatal y 'le dio con palo' en su cuenta de Twitter.



Indignada, Milett Figueroa descargó 'toda su artillería' contra la Superintendencia Nacional de Aduanas (Sunat) con el siguiente mensaje:



"A la Sunat no le basta quitarme todo el sueldo que tengo sino que también, ahora por ser artista tenemos un régimen especial que al año tendremos que pagar además de nuestros impuestos el 30 % de todas nuestras ganancias. Gracias Sunat", twitteó Milett Figueroa.



Esta es la primera vez que vemos a Milett Figueroa realmente enfadada contra la Sunat. Ella hizo publica su molestia con esta publicación en Twitter.



Pese a su intención de hacer el mensaje público, finalmente M ilett Figueroa habría decidido eliminar su publicación ya que horas después el twett ya no pudo ser ubicado.



Aunque esta es la primera publicación de Milett Figueroa contra la Sunat, no es raro ver muchas publicaciones en contra de la entidad estatal, la mayoría por el concepto de cobro de impuestos y descuentos.



