Milett Figueroa, desde España donde se encuentra grabando la película ‘Vampiras, le dio su bendición a la pareja de Rodrigo ‘Gato’ Cuba y Ale Venturo porque ‘tienen buena vibra’. Caso contrario fue con Melissa Paredes y su ‘bailarín activador’.

“Me encanta esa pareja, la de ‘Ale’ con el ‘Gato’ Cuba, me parecen lindos, tienen buena vibra. Yo hablo de lo que percibo, me parece que tienen una linda energía y me gusta. Yo percibo buena energía por ese lado, así que les mando mi bendición”, dijo ‘Milechi’ entre risas en una entrevista para ‘Amor y fuego’.

Cuando le preguntaron qué pensaba de la pareja que forma Melissa Paredes con el bailarín Anthony Aranda, prefirió no hacer comentarios.

“No, no voy a comentar nada (de Melissa y Anthony)... a todos les deseo lo mejor, pero prefiero no comentar nada de ellos”, señaló.

Asimismo, marcó distancia de la ahora conductora de ‘Mujeres al mando’, quien supuestamente no le avisó al ‘Gato’ Cuba sobre el fin de su relación.

“Imagínate, yo a todas mis parejas con las que he terminado siempre les he avisado”, indicó.

Sobre la película ‘Vampiras’, Milett contó que las protagonistas son tres hermanas, ella es una y se llama Adriana, y se estrenaría en el 2023 por la plataforma de Netflix.

“Mi personaje es una ejecutiva de modas, aparentemente y totalmente fría, sin sentimientos, pero realmente es una persona muy vulnerable, sensible y tierna, y eso solo lo demuestra con sus hermanas”, añadió ‘Milechi’, quien reveló que no tiene tiempo para el amor.

“Yo no vine a buscar novio, estoy trabajando”, indicó.

