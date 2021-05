Milett Figueroa no podía creerlo y es que tras varias semanas de críticas y cuestionamientos, la modelo obtuvo el puntaje más alto de la tercera gala de El Artista del Año y se convirtió en la intocable de la noche.

Tras varias jornadas en las que no pudo destacar por su talento para el canto, Milett Figueroa parece que supo resolver sus problemas y el jurado retribuyó su esfuerzo con altos puntajes.

Milett Figueroa no supo como reaccionar al escuchar que se había convertido en la ‘intocable’ de la gala, tras obtener los puntajes mas altos de la noche, superando a Josimar, quien es uno de los favoritos.

Milett Figueroa obtuvo el puntaje más alto en El artista del año

Recordemos que, hace unos días, Magaly Medina apuntó toda su artillería contra el programa de Gisela Valcárcel, sobre todo en los ‘talentos’ que están concursando en esta temporada de ‘El Artista del Año’.

La ‘Urraca’ no dudó en enfilar su primer cargamento de críticas contra Milett Figueroa , quien en la segunda gala del programa de América Tv se atrevió a cantar ‘La Negra tiene tumbao’ de Celia Cruz y que no fue del agrado del público y del jurado.

“Está bien que esté en clases de canto hace tres años atrás, pero cuando no hay talento, no hay materia bruta que pulir, no hay diamante”, dijo Magaly en su programa.