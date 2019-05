Milett Figueroa sobre su participación en obra Pantaleón y las visitadores: "No por ser sexy me escogieron"

Milett Figueroa restó importancia a las críticas que ha recibido en su carrera actoral y aseguró que se siente ‘actriz’, porque desde hace varios años viene preparándose para hacer un buen trabajo.



“Yo soy actriz, porque hace cuatro años trabajo actuando profesionalmente, pero voy a considerarme, toda mi vida, una actriz en formación, porque nunca voy a terminar de crecer, aprender y capacitarme”, sostuvo Milett Figueroa, quien interpretará a ‘La brasileña’ en la obra ‘Pantaleón y las visitadoras, el musical’, que se estrena el 24 de mayo en el ‘Teatro Peruano Japonés’.



¿Has encontrado tu verdadera vocación?

Actuar me encanta demasiado.



Angie Cepeda te ha dejado la valla alta...

Siempre habrán comparaciones, lo bueno es darle a conocer al público que esta es una adaptación, en teatro musical, sobre la obra real de Mario Vargas Llosa.



¿Conoces a Angie?

No, me encantaría conocerla, quizás me puede dar algunos consejitos porque ella fue la ‘Brasileña’ original.



¿Cómo así te convocaron?

Me hicieron un casting de voz junto a otras actrices y me eligieron. Yo feliz.



¿Te consideras la ‘bomba sexy’ de la obra?

Siempre trato de escoger los personajes que creo me puedan hacer crecer como actriz. No porque solo es sexy me escogieron, he hecho otros personajes. Uno puede utilizar sus atributos físicos para recrear un personaje, es parte de lo que hemos preparado durante dos meses.



Nicola Porcella también incursionó en la actuación...

Perfecto, a todas las personas que están comenzando, como yo, les deseo lo mejor. Apoyo a las personas que están en busca de eso.



¿Regresarías a un reality?

No podría decir no, pero ahorita estoy enfocada en actuar, cantar y bailar. Me encanta el teatro musical, quiero que ya me escuchen en escena.