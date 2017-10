¡La que se armó! Luego de que el Zorro Zupe deslizara en 'Espectáculos' que Milett Figueroa le habría sido infiel al Pato Quiñones con Diego Geminez, este último contó su versión de los hechos en el mismo programa.

¿Qué pasó? Los rumores indican que Milett Figueroa le habría sido infiel al bailarín, Pato Quiñones, nada más y nada menos que con el futbolista figureti, Diego Geminez. El mismo que días atrás vimos en besos y toqueteos con Claudia Ramírez.

Todo habría sucedido mientras el Pato Quiñones se encontraba de viaje por trabajo. Al parecer, Milett Figueroa y Diego Geminez se habrían encontrado en una discoteca barranquina y la noche habría terminado en el departamento de la modelo.

Sin embargo, un pequeño detalle habría delatado la infidelidad de Milett Figueroa. Al parecer, Diego Geminez habría olvidado su reloj en el baño de Milechi y el Pato Quiñones lo habría encontrado a su regreso.

Esto habría provocado que la Milett Figueroa y el Pato Quiñones terminaran. A pesar de que pudo haber puesto punto final a los rumores de infidelidad, Diego Geminez dejó el tema en suspenso y lanzó una bombaza sobre su encuentro con Milechi.

"¿Te contó que tenía novio?", le preguntó Jazmín Pinedo a Diego Geminez sobre la conversación que el futbolista mantuvo con Milett Figueroa en la discoteca. "No", respondió el futbolista. Con eso, dejó entrever que él no sabía que Milechi tenía novio.

"No sabía quién era el 'Pato'. Primero no lo entendí (el emoji de Pato que le pusieron) y cuando me explicaron ya entendí", aseguró Diego Geminez, revelando que Milett Figueroa nunca mencionó a su novio y él no tenía ni idea quien era el Pato Quiñones.

Milett Figueroa y Diego Geminez

