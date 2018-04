Patricio ‘Pato’ Quiñones (24) reveló llorando que su relación con Milett Figueroa llegó a su fin y que ella tomó la decisión de cortarla durante los feriados de Semana Santa.



“Sí, Milett y yo terminamos. Para mí este es un tema incómodo, no es algo bonito y lo digo para evitar especulaciones. Nuestra relación terminó el Viernes Santo. Se dio de un solo lado, ella me pidió conversar. Tuvimos la oportunidad de hacerlo y acepté sus razones, pero no las entiendo, es la verdad. Nunca en mi vida hablaría mal de ella, es una chica genial... No fallé, no pasó nada, tal vez se acabó el amor, no sé”, dijo ‘Pato’ Quiñones en el programa ‘En boca de todos’.



‘Pato’ Quiñones también aclaró que aún estaba enamorado de la joven modelo y actriz.



“Lo cuento para que ella esté tranquila y evitar las especulaciones que hacen daño. Si me preguntan eso (en qué momento se acabó la magia) no tengo respuesta. Es obvio (que todavía la quiero), creo que es imposible terminar una relación y no sentir cariño por la persona”, agregó ‘Pato’ Quiñones.



Pato Quiñones llora en TV

Luego, ‘Pato’ Quiñones comentó que ambos ya no se siguen por la redes sociales ni mantienen comunicación.



“De verdad, ha sido una relación bonita. Entré a ‘El gran show’ hace cuatro años y en mi segundo año conocí a Milett, me hice conocido por ella. Para mí fue la mujer más importante de mi vida (llora)”, precisó mientras Tula Rodríguez lo consoló.



Por otro lado, el Pato Quiñones comentó que en dos semanas se va a Estados Unidos para retomar sus audiciones de bailarín y se quedará un mes por allá.

“El viaje servirá para ver mis proyectos y tomar aire dado el momento que vivo”, afirmó el ex de Milett Figueroa.

