¿Milett Figueroa terminó con Pato Quiñones por 'figureti'? Así lo asegura su mejor amigo pero... [VIDEO]

¿Milett Figueroa terminó su relación con Patricio ‘Pato’ Quiñones por su ‘figuretismo’? Al menos esto es lo que asegura Giancarlo Cossio, quien dice ser el mejor amigo de la modelo y apareció en ‘Válgame Dios ’ para criticar duramente al bailarín.



En el programa que conducen Rodrigo González ‘Peluchín’ y Gigi Mitre , Giancarlo Cossio dijo que a Milett Figueroa le molestó que su ahora expareja fuera a varios programas , incluido Esto es Guerra , por lo que decidió romper con él .

Tras hacer estas polémicas declaraciones, el principal aludido no se hizo esperar y se contactó con el espacio de Latina para brindar sus descargos y responderle en vivo al supuesto mejor amigo de Milett Figueroa .



“En primer lugar, a ese chico, en los dos años que yo tuve de relación, no estuvo ni un solo día con nosotros. Cuando ella ( Milett Figueroa ) pasó momentos difíciles, él nunca estuvo con ella”, dijo ‘Pato’ Quiñones .

Giancarlo Cossio respondió que si no estuvo presente era porque él le había prohibido a Milett Figueroa que sea su amiga, cosa que ‘Pato’ Quiñones desmintió categóricamente y dijo que mas bien esta persona solo se dedicaba a hablar en su contra ante los medios.



“ Si yo estuve en Esto es Guerra y yendo a programas y a ella le molestaba, me lo hubiese dicho. Si no me lo dijo es porque ella entendió que yo también quería trabajar”, indicó ‘Pato’ Quiñones sobre la razón por Milett Figueroa habría terminado con él.

“Quería hacer más cosas que me permitieran generar suficientes ingresos y quería crecer para hacer las empresas que hoy estoy haciendo. Ella y yo éramos un equipo en ese momento, estábamos trabajando y haciendo las cosas juntos”, añadió el bailarín.



“Entonces, que una pareja no quiere que el otro crezca, esto ya puede afectar en otros ámbitos y puede terminar una relación, que no fue el caso, y si ella me dejó por eso, no me lo dijo ”, finalizó ‘Pato’ Quiñones .

