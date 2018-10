Milett Figueroa: Pato Quiñones sin roches con 'Milechi'

El bailarín ‘Pato’ Quiñones estuvo ayer por la mañana en las instalaciones de la grabación de ‘De vuelta al barrio’, pero desmintió que se haya encontrado con su expareja, la actriz Milett Figueroa, quien actúa en la mencionada producción de América Televisión.



‘Pato’, estuviste por las instalaciones de ‘De vuelta al barrio’…

Soy el director de coreografía de la preventa de América Televisión y estuve dirigiendo ahí, porque mi trabajo abarca todos los proyectos del canal. Estuve dirigiendo a un grupo de actores de la novela.

Pensamos que te ibas a encontrar con Milett…

Respeto mi trabajo y no me incomodaría si ella (Figueroa) hubiera sido una de las chicas que seleccionaron para que hagan la promoción, pero no estuve con ella, sino con otros chicos. Si me la hubiera cruzado, no tendría ningún problema, porque trabajo es trabajo.



¿Y has coincidido con Milett en el canal o en otro sitio?

No, pero la saludaría si llegara a pasar.

BELÉN LE DESEA FELICIDAD



Por otro lado, Belén Estévez le deseó lo mejor a Patricio en su relación con la ‘combatiente’ Michela Elías.



“Espero que les vaya bien, que disfruten su relación”, dijo.



En un momento los relacionaron y habían coqueteos...

Nunca hubo nada con el ‘Pato’, todo eran bromas que nos jugábamos en ‘Los 4 finalistas’. (Lady Gamarra/Eric Castillo)