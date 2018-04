Milett Figueroa: 'Pato' Quiñones niega que ella le haya sido infiel y sostiene que no se comunican [VIDEO]

Polo casi crema, short blanco con la insignia del Sport Boys, zapatillas de colores y la mirada descansada, en completo relajo. Así, con su trato amable, Patricio Quiñones, el muchacho más asediado por la prensa de espectáculos en la semana, nos recibió en su casa de La Punta. Con el clima agradable que el barrio más ‘ficho’ del Callao suele ‘regalar’ a sus visitantes, cuando la tarde va llegando a su fin, el popular ‘Pato’ se traslada por sus jirones y lo saludan, le piden fotos y le gritan: ‘Vamos a ver al Boys’.

Seguro va a ir, pero ahora es tiempo de charlar.



‘Pato’, ¿con lágrimas pensabas recuperar a Milett Figueroa?

No he llorado pidiendo una oportunidad.



¿Entonces?

Pusieron imágenes donde ella afirmaba que deseaba tener un hijo conmigo, casarnos y eso me emocionó.



¿Eso no es lo mismo?

Me sensibilizó saber que se hicieron tantos planes y no se cumplieron.



Los varones lloran solos...

No se me caían los mocos. Se me salieron las lágrimas, que es distinto.



¿Te han vacilado?

Nadie, además te aclaro que grandes hombres han llorado ante miles de personas.

Nicola Porcella sobre Milett Figueroa

¿Quiénes?

James Rodríguez, cuando Brasil eliminó a Colombia en el Mundial.



Volvamos a ‘Milechi’, ¿te engañó?

No.



Entonces...

Conversamos y se acabó todo.



¿No quieres confesarlo?

No deseo hablar más del tema. Jamás me expresaría mal de ella.

Eso se puede entender como: ‘Me jugó mal, pero no lo digo’.

Si hubiera pasado, no estaría dando esta entrevista, porque uno debe tener dignidad.



¿Todavía se hablan?

No hay contacto, cero comunicación.



Huuummm...

Y no por rencor, ya se volteó la página y es lo mejor.



¿Por qué contaste tu historia en la televisión?

No me cuelgo de ella, no se olviden de que la relación también fue mía.



¿Guardarás luto?

Por mí.



¿Y eso?

Necesito tiempo, estoy metido en otros proyectos y además, por trabajo, pues en unos días me voy de viaje.



¿Y si ella anuncia un nuevo romance?

Tendrá que responder por sus actos, yo estaré lejos, ja, ja.

Pato Quiñones llora en TV

¿Se te verá en una discoteca?

Mejor evitar.



En estos días, eres el ‘imán’ de las cámaras.

Y si me ven conversando con alguien, dirán que estoy con esa chica.



Aparte, ya te hicieron un ‘ampay’ besando a una flaca.

Fue aquella vez que estábamos distanciados y salí con una amiga.



Amiga y chapando...

Tomamos unos tragos, estábamos riendo y nos besamos, pero no pasó nada más.



Otro tema que me intriga, ¿por qué fuiste a ‘Esto es guerra’, donde estaba Diego Gemínez, a quien relacionaron con Milett?

Firmas contrato y no sabes quiénes integran el programa.



¿Y cuando lo viste?

Me incomodé, pero me di cuenta de que estaba en un trabajo.



¿Cuántas te han agregado al Instagram?

Algunas, pero más me gusta el respaldo que me han dado.



¿Ya te ‘tiraron maicito’?

Todavía.



¿Cómo se tienen que ‘acercar’?

Mi número es... solo para contratos.

"PATO" QUIÑONES VS. DIEGO GEMINEZ EN JUEGO PARA ELIGIR SU EQUIPO EN EEG EL GRAN JUEGO 06/02/2018

¿Cómo será la próxima reina?

Ojalá sea hincha del Boys, para que podamos ir a Oriente a alentar al equipo.



¿Regresaste con fuerza?

Estoy acompañando al equipo.



¿Es tu gran pasión?

El amor que nunca me dijo ‘no’.



Cuando se acaba una historia, quedan varios vacíos y espacios por llenar.

He vuelto a juntarme con mis amigos, ahora tengo un programa de Facebook llamado ‘La argolla a punta de fútbol’ y juego roundnet, un deporte que tiene de fútbol, vóley y tenis y no voy a parar hasta la selección.



O sea que andas solterito.

Como dice Maicelo: ‘Solo contra el mundo’.



¿Te sientes bien?

Tranquilo.

¿Caminas por el puerto?

Compro en el mercado, mi pizza en Olcese y todos me saludan con respeto.



¿Si te cruzas con Milett?

La saludo, es lo correcto.



Pregunta obligada para un rosado: ¿que se vayan la administración y el técnico?

La gente se olvida de que han hecho cosas importantes como ninguna otra directiva. Ellos no están para jugar, sino para pagar las deudas y ya cancelaron la de la Sunat.



‘Pato’, mi agradecimiento por la gentileza de abrirnos tu hogar.

Los elegí a ustedes porque sé que mis respuestas serán como las he expresado. No me cuelgo de nadie y casi ni he dado su nombre, para que no digan cosas que no son. Muchas gracias.



(Fernando 'Vocha' Dávila)