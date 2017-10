Patricio Quiñones habló fuerte y claro. La expareja de Milett Figueroa decidió hablar sobre el futbolista Diego Geminez. Según el bailarín, el argentino solo quiere figurar en Chollywood colgándose de la fama de la modelo y dejando entrever que ella le fue infiel.

Según contó el 'Pato' Quiñones en 'Amor Amor Amor', efectivamente Diego Geminez estuvo en su departamento cuando él estaba de viaje en Estados Unidos. El bailarín señaló que vio las cámaras de seguridad del edificio donde vivía con Milett Figueroa y corroboró que el futbolista llegó con otras cuatro personas.

"Yo he visto con mis propios ojos. Lo que puedo decir es que sí sabía del tema. Lo que me molesta es que este man quiera soltar especulaciones. Haya dejado o no haya dejado el reloj, no me parece que haya sido de casualidad", declaró Patricio Quiñones.

Según relató el bailarín, Diego Geminez llegó con dos parejas de enamorados al departamento de Milett Figueroa por la madrugada. Entre ellos, se encontraba el ex manager de la actriz quien llevó al futbolista.

Según el Pato Quiñones, él escuchó el rumor de la supuesta infidelidad de Milett Figueroa una semana después de terminar su relación con ella. Incluso, dejó entrever que solo Diego Geminez sabía del reloj dejado en su casa y ninguna otra persona. Al día siguiente de la reunión, el rumor ya lo sabían todos.

Por eso, Patricio Quiñones señaló que la versión que da Diego Geminez para las cámaras de televisión es una, mientras que cuando le escribió vía mensaje Whatsapp sobre el tema, era otra actitud. El bailarín dijo que el futbolista le aseguró que nada había pasado.

" Dejé de hablar con ella y me enteré del rumor una semana después. Yo no voy a hablar mal de Milett . No me consta. A mí él me escribió a decirme que (el rumor) era mentira", contó Pato Quiñones.

Patricio Quiñones habla sobre Milett Figueroa y Diego Geminez

