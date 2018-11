Milett Figueroa dice que ya no pertenece al mundo de la farándula porque ahora se dedica a la actuación | VIDEO

Milett Figueroa anunció que ya no pertenece al mundo de la farándula. En una reciente entrevista con el programa 'Válgame Dios', la exmodelo y ahora actriz de 'De Vuelta Al Barrio', dejó en claro que ella ya no hablará de temas relacionados con el espectáculo nacional porque ella ya no es de ese mundo.

Estas declaraciones las brindó luego que la reportera le consultara por las saliditas de su expareja, Patricio Quiñones, con Michela Elías, participante de Combate. Cuando Milett Figueroa escuchó esta pregunta, dijo:

"Yo los respeto mucho chicos, pero ahora yo me dedico a algo que no tiene que ver con la farándula y así quiera, no tenemos ningún tipo de relación ", declaró Milett Figueroa a 'Válgame Dios'. Estas declaraciones tomaron por sorpresa a los conductores del programa.

Milett Figueroa también dijo que por ahora se encuentra tranquila desarrollándose en el mundo de la actuación y que no tiene por qué hablar de su expareja. A tanta insistencias, la actriz calificó de 'buena chica' a Michela Elías.

Además, Milett Figueroa descartó realizar algún proyecto en el mundo del canto, pese a que ha compartido videos interpretando dentro de un estudio de grabación. Según la exmodelo, solo está explorando esa disciplina para complementar su carrera de actuación.