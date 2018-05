Milett Figueroa recibe halagos del jurado por su interpretación, pero Lucho Cáceres le dice todo esto | VIDEO

Milett Figueroa volvió a presentarse en el escenario de 'El Artista del Año' y esta vez el número que presentó fue del agrado del jurado, quienes no dudaron en alabar su performance, pero cuando llegó el turno de Lucho Cáceres , este no dudó en ser sincero con la también actriz de 'De vuelta al Barrio'.



Morela Petrozzi felicitó a Milett Figueroa por su presentación. "Todo está muy bien logrado. Todo lo sexual, sensual va muy bien contigo", agregó la jurado.

Sin embargo, Lucho Cáceres le dijo a Milett Figueroa que tenía que esforzarse mucho más que el resto. "Es tu parte débil. Tu parte hablada te va muy bien, tu presencia, está en el escenario, pero no es suficiente. Hay que esforzarse mucho más"



"Vamos, yo no tendría el valor de pararme en una pista de baile si no canto, no podría", indicó el jurado de 'El Artista del Año'.

Milett Figueroa , desde que ingresó al reality de baile y canto de Gisela Valcárcel ha sido punto de burlas y críticas por sus interpretaciones. Incluso, la joven artista aseguró que está cansada del bullying del que ha sido víctima en las últimas semanas