Milett Figueroa recibe propuesta indecente por redes y ella pone al descubierto a sujeto: "Para que aprendas a respetar"

Milett Figueroa utiliza su cuenta Instagram para compartir su día a día, incluida su rutina de ejercicios que la ayuda a mantener una figura saludable. Lamentablemente, existen personas en redes sociales que esto es una invitación para lanzarle groserías, ofensas y hasta propuestas indecentes.

Cansada de recibir estos maliciosos comentarios, la actriz de 'Pantaleón y las Visitadoras' decidió revelar la identidad de un sujeto que le dejó unas frases desagradables en uno de sus videos de entrenamiento.

"Asu mare, qué rico. ¿Así cuánto?", le escribió en un mensaje privado un nombre identificado en Instagram como @paolosugobono. Indignada, la artista respondió: "Lo que cobra tu mamá"

Después, Milett Figueroa añadió: "Ya saben como soy. No me manden porquerías y voy a seguir subiendo lo que me dé la gana".

Luego, publicó el nombre y perfil de esa persona y envió un mensaje pidiendo respeto: "Te voy a poner en evidencia Paolo Sugobono. Es para que aprendas a respetar. No tenemos por qué aceptar faltas de respeto de ningún tipo".

Tras lo ocurrido, el perfil aparece como Pasión Por las Ventas 1979 y en modo privado.



El acoso virtual es otra forma de violencia. Si eres víctima o conoces algún caso de acoso virtual, regístralo http://www.noalacosovirtual.pe/- Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables del Perú