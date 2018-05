¿Milett Figueroa en una relación con Lucho Cáceres? Actriz habla fuerte y claro [FOTOS]

La ruptur a de Milett Figueroa con Patricio Quiñones no solo tomó por sorpresa al bailarín. También fue un balde de agua fría para los seguidores de la pareja, quienes se mostraron desconcertados cuando escucharon al 'Pato' contar que la modelo y actriz decidió poner fin al romance.

Aún muchos se preguntan la razón por la que Milett Figueroa decidió finalizar la relación, pues según el Pato Quiñones, él tampoco lo sabe. Por ese motivo, en redes sociales se especula con una tercera persona involucrada.

Los comentarios en redes sociales apuntan a Lucho Cáceres, compañero de Milett Figueroa en 'De Vuelta Al Barrio' e intérprete de Coco, pareja en la ficción de Ninfa, rol de la novel actriz. Las escenas entre ambos empezaron a crear dudas entre los seguidores.

Ahora, Lucho Cáceres también será parte del panel de jueces que evaluará a Milett Figueroa y los otro nueve participantes del programa 'El Artista del Año'. En su primera presentación, la modelo recibió un comentario de su compañero, quien le pidió estar más concentrada en el momento de su show.

Ahora, un diario decidió publicar el supuesto rumor en su portada impresa. Esto no fue del agrado de Milett Figueroa, quien no dudó en no solo desmentir la situación, sino arremeter con el mencionado medio.

"Las desesperación por llamar la atención con sus titulares es única, Incapaces de decir la verdad, periódico de quinta", escribió en su cuenta Twitter Milett Figueroa. Sin embargo, el mensaje fue eliminado rápidamente.

El tuit fue compartido por una usuaria en redes sociales, a quien Milett Figueroa le dio RT. "Basados en mentiras de cuentas creadas para desprestigiar a artistas, estos periódicos venden. Demándalos, que se siente un precedente para que se pueda regular el delito de difamación en redes sociales y encuentren a los creadores de estas cuentas de tus enemigos"