¿Milett Figueroa en romance con Pedro Loli? La modelo y actriz aclara la verdadera relación que la une a cantante 

Luego de ser vista tras bastidores en la final de 'El Artista del Año' , muchos empezaron a especular sobre las razones de la presencia de Milett Figueroa en el reality de Gisela Valcárcel. Pero las alarmas se encendieron luego que la modelo le dedicara un tierno mensaje a Pedro Loli , ganador de la primera temporada del programa sabatino , y rápidamente se habló de un posible romance, pero la modelo aclaró el tema a América Espectáculos

¿ Milett Figueroa y Pedro Loli son solo amigos? La modelo sostuvo que lo único que le une al también cumbiambero es una bonita amistad que nación desde el día que se encontraron en el reality. La joven solo asistió al reality para divertirse con sus excompañeros.

“Estoy sola por decisión y ya. No hablo de vida privada. Sí, estoy muy bien”, manifestó la actriz de ‘De vuelta al barrio’ a las cámaras de América Espectáculos.

Milett Figueroa habla sobre supuesto romance con Pedro Loli

Por otro lado, Milett Figueroa confesó que le hubiese gustado seguir demostrando su talento en ‘El artista del año’ , pero se quedó con las ganas de seguir en carrera.

“Me quedé picona porque no me tocó balada, me dieron canciones que no eran con mi registro. Nadie sabe lo que pasa un artista cuando está interpretando algo. Una, a veces, es buena alumna y no refuta, pero ya me va a tocar las próximas veces”, señaló Milett Figueroa .

Al ser consultada sobre si participaría en una nueva temporada del programa de Gisela Valcárcel , Milett Figueroa dijo que, por el momento, tiene todo su tiempo dedicado a las grabaciones de ‘De vuelta al barrio’, donde interpreta a la joven y sensual ‘Ninfa’.

“Ahora grabo la novela hasta los sábados, tenemos bastantes noches y es un poco complicado para mí por la novela”, precisó Milett Figueroa .