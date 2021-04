Milett Figueroa rompe su silencio tras ser relacionada con César Acuña Jr.

Milett Figueroa deció pronunciarse en sus redes sociales luego de la acusación de la exesposa de César Acuña Jr., quien aseguró que la modelo estuvo recientemente en el departamento de Miami del hijo del candidato presidencial.

“Sé disciplinada en cuanto a qué respondes y a qué reaccionas. No todas las situaciones, ni todas las personas merecen tu tiempo energía o atención. Mantente en tu luz”, escribió Milechi en sus historias de Instagram, en una indirecta alusión a la avalancha de críticas que viene recibiendo tras conocerse la presunta relación sentimental.

Cabe indicar que hace unos días Bertha Cabrera declaró para el programa de Magaly Medina y acusó a Milett de haber estado en el mismo departamento que alquiló la familia de Richard Acuña en Miami.

Milett Figueroa rompe su silencio tras ser relacionada sentimentalmente con César Acuña Jr.

Según contó, ella y su hija viajaron al país norteamericano y César Acuña Jr. las habría hospedado en el mismo espacio donde estuvo la modelo.“Yo empecé a jalar y mover, y me encontré esta boleta. Aquí dice: Milett Figueroa y luego vi una foto que Milett estaba en una parte del departamento. Yo le dije: ‘César, este es el mismo departamento. No es otro. Es donde yo me he quedado con tu hija’”, reveló.





La expareja del político aseguró que el inmueble solo tenía una habitación, por lo que consideró como ‘una falta de respeto’ que Millet Figueroa haya dormido en la misma cama que luego usó su hija. “Solamente Dios sabe qué puede haber pasado”, agregó.

Finalmente, Berta Cabrera mostró una captura de pantalla del asistente de César Acuña Jr. que le dice a Milett que le deja las llaves del departamento y su tarjera dentro del microhondas. “La puerta puedes abrirla con el código que te mande”, dice el chat.

UN ROMANCE DE AÑOS

Ya en 2014, la tercera esposa de César Acuña Jr., Claudia Cruzalegui, comentó que su pareja le había confirmado que había tenido un romance con Milett Figueroa.

“Él me lo negó, me dijo que nada que ver, que él sabía que era una mujer de la calle y que nunca se metería con alguien así. Sin embargo, luego me lo aceptó y me dijo que fue una aventura”, dijo en ese entonces.

En 2020, Claudia Cruzalegui djo que Milett Figueroa era la ‘amante’ de César Acuña Jr. “Yo no conozco personalmente a la señorita Figueroa, pero tengo pruebas irrefutables de que ellos mantienen una relación a mis espaldas”.

Luego, contó que tuvo acceso al récord de llamadas entre ambos y mensajes de texto explícitos.“También a reservas de tickets aéreos que él habría comprado y récords migratorios que prueban que ambos estuvieron los mismos días en la ciudad de Miami en varias ocasiones y en México el mes de mayo”, aseguró la trujillana.

VIDEO RELACIONADO

Trome - Exesposa de César Acuña lo acusó de mantener una relación con Milett

TE PUEDE INTERESAR

Magaly entrevista a Keiko Fujimori con sus hijas, pero ellas estuvieron incómodas

Laura Bozzo a quienes la llaman ‘momia vieja’: “Tengo 69 y me siento regia”

Rodrigo González a sus fans tras salir del aire: “Recibir tanto amor nos llena de agradecimiento”

Ernesto Pimentel venció al COVID-19 y protagonizó emotivo reencuentro con su hijito

Magaly explota contra la ex de Said Palao por criticar viaje con Ale Baigorria: “Utiliza a la hija para frustrarle los planes”