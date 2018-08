Milett Figueroa sobre boda de Sheyla Rojas: "Encontrar a una pareja debe ser maravilloso" | ENTREVISTA

La modelo Milett Figueroa felicitó a Sheyla Rojas, quien se casará el 25 de mayo con el empresario Pedro Moral.



Milett, dentro de poco Sheyla Rojas se casa. ¿Qué te parece?

Felicitaciones para todos. Encontrar a una pareja y poder compartir la felicidad que tiene debe ser maravilloso. Por ahora yo estoy solita.



¿Solo sales con tus amigas?

Sí, y me verán así por un buen tiempo.



¿No necesitas un hombre a tu lado para ser feliz?

Creo que nadie necesita a nadie a su lado para eso. Nacemos solos y morimos solos.



¿Te molestó que Antonio Pavón reviviera ese episodio del ‘bailecito’?

No, porque fue un baile y bueno, además, para qué revivir algo que pasó hace seis años.



Él aceptó que le fue infiel a Sheyla contigo...

Yo no hablo de otra cosa que no sea de trabajo.



¿No te incomodó?

No, porque vivo de mi chamba y lo que pueda decir ‘x’ persona, no repercute en mí.



¿Es verdad que el ‘Zorro Zupe’ intentó agredirte?

Chicos, ustedes saben que no hablo de nada que no sea de mi trabajo. De eso debe pronunciarse el abogado.



‘FELIZ Y RADIANTE’



Por otro lado, Jaime Mandros, ‘Choca’, contó que Sheyla ya piensa en su despedida de soltera.



“Está distinta, viviendo una etapa de mucha felicidad por su matrimonio. La escucho hablando de detalles y de su despedida de soltera”, precisó.



Respecto a la posibilidad de televisar la boda, señaló que lo mejor sería hacer un especial.



“Hay una diferencia con la boda de Yaco y Natalie, pues ambos son mediáticos y queridos por el público. En cambio, Pedro no es un personaje conocido, pero no dejará de ser una gran boda”, indicó.