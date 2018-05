¿Milett Figueroa se sorprendió al ser eliminada de 'El Artista del Año'? [FOTOS y VIDEO]

Milett Figueroa no pudo evitar mostrarse apenada y derramar más de una lágrima tras ser eliminada del reality ‘El artista del año’ , donde había quedado sentenciada junto a Yahaira Plasencia y Josimar Fidel.



“Estoy bien agradecida porque todo esto es nuevo, porque nadie canta, baila y actúa a la vez, y algunos no hacen ninguna de las tres cosas bien, pero como tú (Gisela Valcárcel) me dijiste, humildad es tener un nombre y exponerte a las críticas. Estoy muy contenta porque sé que todo el público ha visto mi esfuerzo. Me voy feliz, pues no he perdido absolutamente nada”, expresó Milett Figueroa entre lágrimas.



¿Te sorprendió la eliminación?

El tiempo es perfecto y si me tengo que ir es porque me espera algo mejor. Estoy en la serie (‘De vuelta al barrio’), sigo dando todo de mí, me encanta estudiar, así que me voy tranquila y no siento que haya perdido nada. Estoy feliz, orgullosa de mí misma, mi familia me aplaude y ellos son lo que más quiero.



En tanto, Gisela Valcárcel , elogió el talento de la modelo y resaltó su valentía por las críticas que recibe constantemente.



“Me encanta tu talento, me gusta que te levantes después de cada golpazo. Espero que tengas más de 20, 30 o 35 años en un escenario, porque te lo mereces”, dijo la rubia.



Por otro lado, Michelle Soifer se reconcilió con Milett Figueroa y terminaron abrazadas después de algunas escaramuzas verbales.

