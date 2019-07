Milett Figueroa no tendría problemas en trabajar con Melissa Loza: "No soy directora ni productora"

Milett Figueroa comentó que no tendría problemas en trabajar con Melissa Loza, a pesar de las recientes declaraciones de Guty Carrera, quien confesó que tuvieron un ‘affaire’ mientras tenía una relación con la ‘Diosa’.



“No tendría por qué no aceptar (trabajar con Melissa Loza), no soy directora ni productora. El que quiere puede trabajar conmigo, yo no le pondría objeción a nadie”, precisó la actriz de ‘Pantaleón y las visitadoras’ en el programa ‘En boca de todos’.



Asimismo, Milett Figueroa dijo que mucha gente la ha criticado, pero no le guarda rencor a nadie.



“No se puede vivir con rencor, no los tengo, cada quien sabe lo que hace”, añadió Milett Figueroa.



Finalmente, Milett Figueroa aclaró que nunca criticó los realities. “Nunca dije nada en contra de la televisión, los realities han sido parte de mi vida”, finalizó.