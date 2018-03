Milett Figueroa parece haber dejado atrás su época como parte del mundo de Chollywood y ahora está abocada a su faceta como actriz en la teleserie ‘De vuelta al barrio’, lo cual no le deja tiempo para mirar televisión ni mucho menos Esto es Guerra, reality juvenil en el que participaba hasta hace poco su pareja Patricio Quiñones.



“Ahorita me estoy preparando, trabajo en la serie más vista del Perú. Imagínate, ¿con qué tiempo? Además, tengo que leer historias de dramaturgos diariamente, tengo escenas diarias. ¿Con qué tiempo me voy a dedicar a ver televisión o a conversar sobre esos temas que no tienen ninguna relevancia para mí?”, dijo Milett Figueroa a las cámaras de Amor de verano.



“Sé que tengo el talento. No hay nadie que me pueda decir lo contrario si sé que tengo el talento”, sentenció Milett Figueroa. Sin embarg, las palabras de la también modelo no fueron bien recibidas por Tilsa Lozano, conductora del citado espacio, que no desperdició la oportunidad para ‘trolearla’ con una imitación por su –según dijo– “falta de humildad”.



“Es que yo ahora leo y como yo leo, sé que tengo el talento. Ahora yo leo y pongo frases frente al espejo y yo leo, entonces como yo leo a dramaturgos, no tengo tiempo para ver televisión porque yo leo. Yo quiero darle un mensaje a todos los que me están viendo: yo leo a dramaturgos y tengo escenas todos los días porque yo tengo talento”, bromeó Tilsa Lozano.



Milett Figueroa asegura que tiene talento y Tilsa Lozano la trolea de esta forma

“Ahora yo canto ópera y ni tú ni nadie me va a decir, porque, además yo tengo un piano en mi casa, también tengo tambores y tengo guitarras y tengo castañuelas y también tengo una flauta, ¿me entiendes? Yo toco todos los instrumentos porque yo tengo talento”, agregó la conductora de Amor de verano sobre que ella estaba aprendiendo a tocar uno de esos instrumentos musicales.

