Milett Figueroa se ha vuelto más exigente en el amor: "Estoy tranquila y sola"

La modelo Milett Figueroa aclaró que está soltera, que no tiene prisa en volver a enamorarse y se ha vuelto más exigente en el amor.



“Estoy tranquila y sola... ¡qué importa! Pero una mujer nunca está sola, porque en el camino siempre se va conociendo a personas que nos acompañan y nos enseñan, pero ahora me encuentro sola y feliz... Con el tiempo he aprendido a amarme más, confiar en mí, en mis capacidades y entregar cariño a la gente que me quiere”, precisó la actriz de ‘De vuelta al barrio’, quien no ha tenido pareja oficial tras terminar su relación con el bailarín Patricio Quiñones.



De otro lado, Milett Figueroa no descartó la posibilidad de que vaya a protagonizar ‘Pantaleón y las visitadores’ en el teatro.



“El próximo año tengo muchas sorpresas, así que ya se verá. No puedo decir nada porque todavía no está confirmado, pero hay muchos proyectos y ya verán”, comentó.



Además, dejó abierta la posibilidad de grabar un tema musical y hacer realidad su sueño de ser cantante.



“Me vengo preparando en baile, actuación y canto. Me fascinan las tres cosas, porque siento que va de la mano conmigo y voy aprendiendo cada día. Esa preparación me va dando la confianza para asumir nuevos retos y crecer profesionalmente”, agregó ‘Milechi’