'Pantaleón' afirma que Millet Figueroa está creciendo como actriz: "Es comprometida y tiene sensibilidad"

El actor Emanuel Soriano, quien interpreta a ‘Pantaleón Pantoja’, resaltó el compromiso y sensibilidad de su compañera Milett Figueroa, quien encarna a ‘La brasileña’ en el musical ‘Pantaleón y las visitadoras’, que se presenta en el teatro Peruano Japonés.

“Milett es súper comprometida, tiene mucha sensibilidad y en los primeros ensayos se conmovía mucho con las escenas. Uno como actor debe saber controlar esas emociones, y ella lo ha hecho muy bien, ha sabido encontrar el camino, esta obra la ayuda y la foguea cada noche. Lo asume bien y está creciendo”, comentó Emanuel Soriano sobre su compañera.

Además, el actor refiere que “hemos tenido que jugar mucho para encontrar la relación de Pantaleón con la brasileña”, agrega Emanuel Soriano.

¿Qué te deja ‘Pantaleón’?

Ser flexible ante la vida, dejar fluir, porque él es todo lo contrario. Porque al cumplir con su deber, ser disciplinado, termina preso de su deseo. Es un militar que se obsesiona con el trabajo y pierde el rumbo con la brasileña.

Hay momentos jocosos y tristes...

En un musical hay que hacer todo un poquito más grande y tuve cuidado de no hacer una caricatura de Pantaleón, pues luego vive un drama.

También estarás en la tercera parte de ‘Django’...

Sí, aparezco en los recuerdos. ‘Montana’ es un personaje que me gusta mucho, es oscuro, malo, pero no porque quiere sino por la ausencia de su padre, porque quiere ser peor que él.

¿Te has alejado de la televisión?

Es que no me gusta aburrir a la gente y que digan: ‘ahí está de nuevo, ¿será bueno o malo?’. Muchas veces he hecho el papel del chico que se arrodilla y aunque el dinero es importante, me provoca contar buenas historias.