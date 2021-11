Tras la emisión de la serie “Llauca” por Latina, su protagonista Miluska Eskenazi, considera que su primer protagónico en televisión le ha dado la seguridad que necesitaba para seguir avanzando en una carrera que no es precisamente un lecho de rosas. “De hecho que soy una mujer con más temple, siento que el estreno de la serie fue muy importante para mí, se me han abierto puertas para más proyectos y estoy arriesgándome en hacer cosas nuevas para cumplir mis sueños que es ser una artista reconocida en mi país por mi talento y no por escándalos”, dice la artista.

Eskenazi admite que el rating no los acompañó durante la emisión de la serie en Latina. “Es verdad, no nos fue tan bien, son varios factores que se deben analizar, pero en el streaming nos va excelente, es la serie más vista en Movistar Play, las plataformas son ahora el principal vehículo de difusión de contenidos. Hay que quitarse un poco de la cabeza que uno está haciendo cosas para televisión abierta, se está generando un cambio interesante que apuntan a las plataformas en las que nos verá mucho más gente”.

-Plataformas, las redes, los nuevos caminos de exposición. Ahora los artistas nos tenemos que mover más en redes y si no estás activo, pues no eres nadie lamentablemente. Yo que antes era como antiredes, ahora me pregunto todos los días: ¿qué mensaje cuelgo? ¿ahora qué digo? Es un poco estresante por momentos. Si no subes algo nuevo, mueres en redes sociales.

-Como todo tiene su pro y su contra. Lo que me parece malo es que si eres un buen actor y no tienes redes sociales no te llaman, porque consideran que no sirves. Ahora todo el mundo se está fijando en cuántos seguidores tienes y cuánto te mueves para llamarte para un trabajo y eso me parece pésimo, no me gusta.

-La dictadura de las redes..

Tal cual, eso es lo que me indigna un poco que nosotros como actores nos hemos formado, hemos estudiado, hemos buscado nuestras oportunidades por muchos años, para que luego agarren a una persona que estuvo haciendo videos en TikTok, por ejemplo, y los llamen actores, cantantes o artistas, cuando en verdad lo cuando lo único que hacen es, nada.