La cantante y actriz Miluska Eskenazi denunció públicamente que viene siendo víctima de racismo y discriminación por usuarios que no están satisfechos con su papel de princesa en la obra teatral “La Navidad brilla ahora”, que ella misma está impulsando.

Según señaló, algunas personas en Instagram están cuestionándola porque “no cumple con los estándares de belleza” para interpretar el papel de una princesa o un hada. Es decir, no es rubia, ni tiene ojos verdes, entre otras cosas.

“Quiero hacer una denuncia porque estoy siendo víctima de racismo y discriminación. En primer lugar quiero comentarles algo muy importante que está pasando en mi vida, que me he lanzado con mi show “La Navidad brilla ahora”, donde interpreto como una especie de hada, que es mucha luz”, inició diciendo la artista.

En esa línea, contó que una usuaria que fue a ver su show, criticó haber pagado el precio de esa entrada pues no está conforme. “Lamentablemente estoy siendo atacada por una persona en redes sociales que dice que yo no estoy dentro del estándar que se necesita o requiere para ser un hada o una princesa. Que soy demasiado fea y que como ella paga la entrada pues ella está en todo su derecho de exigir a una hada bonita, ojos azules, rubia, etc”, resaltó.

“Lo que dicen es que yo no puedo ser un hada ni una princesa porque soy morenita y porque no soy bonita, es lo que dicen. No estoy aquí para gustarle a todo el mundo, pero yo no considero que haya un estándar de belleza para ser una princesa”, agregó.

¿QUÉ DIJERON LOS USUARIOS CONTRA MILUSKA ESKENAZI?

Según las capturas de pantalla que mostró Mileska Eskenazi en su Instagram, dos mujeres la criticaban y arremetían contra ella por estar en la obra de teatro como una princesa.

“Si yo voy a pagar mi dinero por un buen espectáculo o show, tengo que exigir lo que a mí me parece y si veo que no cumple con los requisitos obviamente no voy a pagar y tengo que dar mi opinión para mejorar la calidad del espectáculo. Si ustedes ponen imágenes en redes sociales obviamente tiene que aceptar les guste o no, así son los negocios”, señalaron.

“No nos engañemos, las princesas son princesas, está relacionada con la belleza, la armonía, el glamour, ser princesa o hada es un personaje mágico, hermoso y bello es el papel de actuación. Un sapo es un sapo, es la verdad duela a quien le duela”, dijo la usuaria generando la indignación en redes sociales.

