La actriz y cantante Miluska Eskenazi vive con gran emoción su primer protagónico en “Llauca”, serie que actualmente se transmite por Latina. La joven señaló que esta oportunidad llegó a su vida en el momento adecuado, cuando pasaba por una situación familiar bastante difícil y después de afrontar rechazos por su peso, al igual que su personaje.

“Estoy muy contenta y emocionada con mi primer protagónico, creo que la serie está dando mucho de qué hablar y los personajes también. Eso me tiene muy contenta y con ganas de hacer más cosas”, señaló la joven, quien encarna a Celia, una mujer fuerte que sale adelante a pesar de sufrir discriminación por su peso.

“Esta propuesta llegó en un momento familiar muy difícil. Me llamaron para hacer el casting, quedé y desde ese momento le dio un giro a mi vida”, señaló Miluska, quien respecto al rating que viene logrando la serie señaló: “creo que el horario nos ha jugado en contra, considero que nos han puesto muy tarde”.

“Creo también que la gente se ha basado en Gisela Valcárcel, y no le han dado oportunidad a la historia. Sin embargo, así como hay críticas, también hay buenos comentarios”, acotó.

Eskenazi señala que al igual que su personaje, ella también lucha por abrirse camino en este medio, y aunque ha sufrido discriminación, precisamente por su peso, nunca ha perdido el ánimo.

“En varias ocasiones me han rechazado por mi peso, me sentía mal, pero siempre he tenido presente mi talento. Gracias a Dios, ha habido más oportunidades que rechazos, no todos los productores se fijan en que tan delgada estás”, resaltó.

La joven artista se realizó recientemente la manga gástrica, no solo por estética, sino por el bien de su salud, pues tiene familiares con diabetes e hipertensa. “Ahora puedo caminar sin que me duelan las piernas”, resaltó.

“Ya he bajado 12 kilos en todo este tiempo. Me he dicho que apenas esté en mi peso, y con el entrenamiento debido, le voy a escribir a Gisela (Valcárcel) para que me meta a bailar”, señala entre risas, pues aunque descarta volver a concursos de canto como “La Voz”, resalta que le encantaría ser parte de programas como “Reinas del Show” y “El Artista del Año”, de Gisela Valcárcel.

Después de este importante reto en “Llauca”, Miluska sigue con su carrera artística, además de preparar su próximo show infantil navideño y una canción para su escuela Brilla Ahora (www.brillaahora.com).

“Brilla Ahora es una escuela de teatro musical para niños y adolescentes, y nuestro objetivo es crear niños seguros, que no tengan ningún problema en decir las cosas, que confíen en su talento, que se olviden del ‘yo no puedo’. Nuestro lema es ‘El cielo es el límite’. Creo que los niños que están con nosotros ya están brillando, lo están logrando, son niños independientes y con mucha disciplina”, resaltó la joven, cuyo próximo show será protagonizado por ella y más actores del medio.

“Van a participar también dos niños de la escuela. Vamos a hacer un casting para entregar algo bonito en estas fiestas de diciembre. La canción que estamos preparando se centra en el amor y los sueños, que no importa la edad que tengas, siempre hay que esforzarnos para lograrlos. Nunca es tarde”, concluyó.

