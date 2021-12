Tras culminar la serie Llauca, Miluska Eskenazi continuará de lleno con su carrera artística. La actriz no solo se lanza como productora de eventos, también prepara su show navideño y este 3 de diciembre ha lanzó su tema “Brilla Ahora”, el cual ya se puede escuchar por todas las plataformas digitales.

“Si bien es cierto ‘Llauca’ ya terminó en televisión abierta, aún pueden verla por Movistar Play, es por ello que todos los actores seguimos activos en las redes sociales. Mientras, yo sigo adelante con mi escuela Brilla Ahora, enfocada en nuevos proyectos, una canción y un show navideño”, resaltó la joven, quien ha destacado en numerosas obras teatrales, además de recibir elogios en concursos de competencia, tales como La Voz y El Artista del Año.

Respecto a su nueva canción, llamada también “Brilla Ahora”, la artista resaltó que le interesaba hablar mucho de la motivación, de los sueños y que nunca es tarde para cumplirlos.

“Trata de la lucha de los sueños a pesar de las piedras que puedes encontrar en el camino, si bien es cierto mi escuela Brilla Ahora está dirigida para niños y adolescentes, lo que quería lograr con esta canción es que el mensaje llegue a todo el público”, detalló.

Busca prevenir el bullying

Consultada por si esta canción tiene mucho que ver con su vida, la joven señaló: “Sí, mucho. Aquí hablo de seguir avanzando. Yo he trabajado muchos años para que conozcan mi talento, ha sido difícil, pero lo estoy logrando. Gracias a ello, tengo una visión muy clara de lo que busco, no solo quiero enseñar canto, actuación y baile, que son los pilares del teatro musical, también quiero impartir seguridad en mis alumnos. Con esta canción, y a través de mi escuela, quiero seguir luchando para que no se repita el bullying, las inseguridades, el miedo, quiero empoderarlos y que sepan expresar lo que sienten”.

Eskenazi asegura que su show musical, ‘La Navidad Brilla Ahora’, tiene el mismo fin, pero enfocado a la Navidad, que no se debe dejar de soñar y creer en esta festividad. Agregó, además, que para esta propuesta navideña ha escogido a dos niños de su escuela, mientras que, para su canción, 4 pequeños ya han grabado los coros.

“La Navidad Brilla Ahora se vende de forma corporativa pero también tendremos dos funciones para el público el sábado 18 de diciembre, a las 4:30 p.m. y a las 6:15 p.m. en el Auditorio Del Colegio Teresa Gonzales De Fanning (Javier Mariategui 1063, Jesús María). Estamos realmente muy emocionado con esta propuesta, donde me acompañarán amigos actores como Ana Paula Delgado, Jorge Jesua, Danna Huertas, Gian Piero Llatas y Oleck Chlewobski”, detalló.

