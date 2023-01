Mimy Succar sorprendió a los televidentes y a su hijo Tony Succar al revelar secreto familiar en la reciente edición de “La Voz Generaciones” de Latina Televisión.

Esta situación se dio cuando unas participantes subieron al escenario para interpretar la canción “Cosas del amor” de Ana Gabriel y Vikki Carr.

Mimy Succar tuvo que opinar sobre la participación de las concursantes, pero primero quiso contar que la canción que interpretaron le hizo recordar la experiencia que vivió junto a su esposo.

Según contó Mimy Succar, su esposo casi abandona el hogar familiar por vivir “nuevas experiencias”.

“Esa canción le llega al corazón a todas la mujeres. ¿Quién no ha pasado por eso? Creo que todas, no me digan que nadie. Yo lo digo porque lo viví en carne propia y uno tiene que decirlo sin pena porque esa es la verdad”, dijo Mimy al inicio.

“Yo creo que pasa por la rutina, los hijos y los nietos, pero yo le dije una cosa a mi esposo: ‘Piensa bien lo que vas a dejar por algo nuevo que vas a encontrar, que no sabes cómo te va ir por allá, así que razona porque el día que te vas, te vas y no nos verás nunca más’ ”, siguió contando.

¿Cómo reaccionó Tony Succar ante confesión de su madre en la TV?

Luego que su madre hizo una confesión familiar a nivel nacional, el músico Tony Succar decidió sentarse con los brazos cruzados.

El percusionista prefirió no emitir algún comentario por respeto a su progenitora, pero la cantante Eva Ayllón decidió hacerle una recomendación a su colega Mimy Succar.

“Mimy esas cosas no se dicen” , advirtió la cantante criolla a su compañera de “La Voz Generaciones”.

