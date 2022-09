Mirella Paz dejó boquiabiertos a sus seguidores de redes sociales al anunciar que se animó a abrir una cuenta de Onlyfans, al igual que Fátima Segovia, Xoana González y más recientemente la conductora de Willax, Olenka Zimmermann.

En declaraciones para el diario El Popular, la cantante aseguró que no se avergüenza por subir este tipo de contenido para adultos. “Chamba es chamba. Me dicen que se gana muy bien. Quiero comprarme mi casita”, dijo la también empresaria.

En ese sentido, aseguró que fue Mónica Cabrejos quien la motivó para tomar la decisión. “Muchos amigos y gente que no conozco me alentaron para hacerlo. Estoy feliz porque se gana bien y me permitirá cumplir una serie de sueños”, acotó Mirella Paz.

Asimismo negó, indirectamente, que vaya subir desnudos ni realizar porno, como Xoana González y la Chuecona. “Muy sensual, no llegaré más allá”, aseguró.

Por otro lado, reveló que su actual pareja es celoso pero eso no le impedirá seguir sus proyectos en Onlyfans. “No hay de otra, él sabe que es parte de un trabajo”, indicó la cantante.

MIRELLA PAZ SE CAMBIA EL LOOK

Según se puede ver en sus redes sociales, Mirella Paz decidió cambiarse el look y se voló su larga cabellera. Ahora, la cantante luce el cabello muy cortito y pintado de lila. “Está inspirado en mi mamá que está pasando por una enfermedad pero ya se va mejorar”, acotó.

TE PUEDE INTERESAR

Valery Burga ‘explota’ contra Evelyn Vela: “Me arrepiento de haberme casado con ella, no me satisface”

Organizadora de boda de Ethel renunció por falta de presupuesto: “Sería antiético que usen mi producción”

Macarena Vélez se defiende: “Tengo una espalda voluptuosa porque corro tabla desde los 10 años”