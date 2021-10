Mirella Paz denunció que el último domingo olvidó su celular iPhone en un taxi que pidió, sin embargo, cuando intentó comunicarse con el taxista, ya no le contestó. Esto sería falso, según la versión de Gustavo Escóbar Jáuregui, quien asegura no tener el móvil.

A través de sus redes sociales, la influencer publicó la fotografía del taxista para denunciar el robo. Sin embargo, el señor acudió al programa de Magaly Medina para dar sus descargos y denunciar a la joven porque lo difama y amenaza de muerte.

“Me olvidé mi teléfono en el taxi, el taxista me cuelga cuando lo llamo... Mi sacrificio, mi vida, se fue, no saben lo triste que estoy. Me robas mi teléfono, no me das mi vuelto de mis 100 soles y te crees muy pend*** conmigo. Te saluda Mirella Paz”, dijo la cantante.

Mirella Paz amenaza de muerte a taxista y él pide garantías para su vida: lo acusa de robarle su iPhone

“¿Tú quieres que yo te cag**?, conmigo no te puedes creer pend*** porque yo soy más pend*** que tú. Entonces necesito que me devuelvas mi perro iPhone de una vez”, dicen algunos de los audios que Mirella le mandó al taxista.

TAXISTA DEMANDA A MIRELLA PAZ

Gustavo Escobar acudió a la comisaría para poner su denuncia contra Mirella Paz. Según argumentó, le manda mensajes amenazándolo de muerte a través de mensajes vía Messenger.

“Es totalmente falso, yo no me he apropiado en ningún momento de su celular, ella me ha mencionado en sus redes sociales y yo no me puedo quedar callado”, sostuvo el taxista, quien asegura que la influencer no subió a su auto porque él canceló el taxi a la joven.