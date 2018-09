Mirella Paz le responde a Santi Lesmes por decirle que baje de peso: "Es una mente ignorante" | VIDEO

Incómoda. Así terminó Mirella Paz al escuchar a Santi Lesmespedirle que baje de peso para que pueda 'brillar' como una artista profesional. Todo sucedió durante El Artista del Año, donde el español fue el jurado invitado de la última gala.

Según Santi Lesmes, Mirella Paz tenía talento en el canto y baile, pero tenía que bajar de peso porque no era suficiente con tener el 'don', sino también necesitaba la 'imagen' que un artista profesional de hoy en día tiene.

"Si te vas a dedicar a la música, los sentimientos y el gran corazón no salen en la foto. Hoy en día los cantantes, más que por la voz, venden la imagen. Nadie vende discos y yo creo que tú te puedes convertir en la Beyoncé latinoamericana, pero te quedaste a mitad de camino. Yo creo que deberías bajar de peso y cuidar tu imagen si quieres quedarte en este mundo", indicó Santi Lesmes.

Estas palabras no fueron del agrado de Lucho Cáceres, quien consideró de 'aberración' las palabras de Santi Lesmes. "El único motivo por el que uno debe mantener un peso es por salud. Nada más".

Y Mirella Paz también estuvo de acuerdo con Lucho Cáceres. La cantante reveló que las palabras de Santi Lesmes la incomodaron durante su evaluación. La participante de El Artista del Año indicó que le cuesta mucho bajar de peso pues tiene una enfermedad que le dificulta el proceso.

"Me incomodó un poco. Es mi amigo, pero no me gustó su comentario. Eso es una mente ignorante. Hay gente que sufre de sobrepeso y es muy difícil bajar. Yo bajé con tratamiento, con dieta y ejercicio, pero me cuesta a diario. Yo tengo una pequeña enfermedad que me dificulta bajar de peso rápido", indicó Mirella Paz.

