Mirella Paz cortó su amistad con Carlos 'Tomate' Barraza: "Algunas cosas me incomodaron mucho"

Mirella Paz reveló que su excompañero de trabajo, Carlos ‘Tomate’ Barraza, tuvo algunas actitudes con ella que le ‘incomodaron’, y por eso decidió cortar la amistad y mantener distancia.

“No es resentimiento, solo que hubo algunas cosas que me incomodaron mucho, por eso yo decidí alejarme completamente (de Carlos). Hay personas que no me apoyan en mi carrera, ni se alegran por mis triunfos”, contó la conductora de ‘Mujeres al mando’.

Asimismo, descartó tener ‘poses de diva’, tal como lo insinuó ‘Tomate’. “Jamás en mi vida he tenido poses de diva. Que hable lo que quiera, yo no voy a contestarle, pero si él dice que yo soy diva, me sorprende. Suerte y éxitos para él”, añadió Mirella Paz.

De otro lado, aseguró que su padre ya está recuperado del accidente que sufrió hace algunos días. “Mi papito ya está mucho mejor, gracias a Dios”, precisó Mirella Paz.

Respecto a su peso, la conductora de 'Mujeres al Mando' se mostró feliz porque sigue reduciendo tallas. “Sobre mi peso, puedo decir que ya voy bajando exactamente 34 kilos y vamos por más”, acotó.

(Frank López)