Mirella Paz llamó 'vieja payasa' a Magaly Medina: "Que sus comentarios se los meta a donde no le llega el sol" | VIDEO

¡Se le salió el barrio! Mirella Paz dejó de lado el 'charm' de una exmiss y decidió contestar con todo a Magaly Medina, quien en su programa la criticó duramente y la tildó de NN, pues su salida de 'Mujeres al mando' pasó desapercibida y que estaba ahí solo para comer.



La excandidata a 'Miss Perú' usó sus redes sociales para tildar a la 'Urraca' de 'vieja ridícula' y que sus comentarios "se los puede meter a donde no le llega el sol", ya que no le interesa y que se "zurraba" en ellos.

"Para esa vieja que no tiene nada qué hacer y viene a burlarse de mí, que sus comentarios se los meta a donde le entra el sol. Señora. Me zurro en sus comentarios. Vieja payasa", dice Mirella Paz en una de sus historias de Instagram.



Pero ahí no quedó todo, Mirella siguió y le recomendó a Magaly Medina "tomarse un cafecito y una pastilla para la presión. Ya no está para esas cosas, tantos años, por favor, basta, váyase a dormir".

Mirella Paz

La exMiss Perú habló con los medios luego que Magaly Medina se refiriera a ella de una forma despectiva, sobre todo del papel que tuvo en la conducción del programa de Latina.



"Pobrecita, de verdad, la chica es muy simpática porque creo que canta bonito. Como animadora era un cero a la izquierda. No trascendía, no tenía ángel. Hoy lloriqueó y lloriqueó con sus compañeras. Lo que pasa es que tienes ángel o no tienes ángel, esa es una cuestión básica en televisión", dijo la conductora en su programa "Magaly TV: La firme".