La cantante Mirella Paz contó que es un sueño realizado ser parte de la orquesta ‘Son Tentación’, a donde acaba de integrarse tras la invitación de Paula Arias. Asimismo, se encuentra apenada por el mal momento que atraviesa su amigo John Kelvin, a quien apoya y quiere mucho.

“Como todos saben yo me encontraba trabajando como solista con mi propia orquesta y recibí la propuesta de Paula Arias, quien aparte de ser una compañera del arte es mi amiga; así que la acepté y me encuentro feliz y muy emocionada. Siempre he querido estar en ‘Son tentación’ y es como un sueño cumplido”, comentó Mirella Paz, quien anoche debutó en la orquesta femenina.

¿Antes no habías recibido la propuesta de Paula Arias?

Debo confesar algo que pocos saben, pero hace cinco años postulé para formar parte del grupo pero no me eligieron. Esa anécdota siempre la recuerdo con Paula y bueno los tiempos de Dios son perfectos, ahora es mi momento y voy romperla en ‘Son tentación’. Como le he dicho a Paula, siempre he sido una ‘tentación’ pero no se daba y ahora diosito nos dio el empujoncito y tengo la responsabilidad de haber cantar, bailar y deleitar al público.

Pero te estaba yendo bien como solista, ya teníamos un público cautivo...

Gracias a Dios siempre he tenido trabajo tanto en Lima como en provincias y un público que siempre me ha dado su cariño, que les gusta mi voz, mi estilo, mis canciones y van conmigo. Eso siempre me ha hecho salir adelante y seguro que seguirán a mi lado.

Desde que apareciste como candidata al Miss Perú, tu vida cambió totalmente...

Sí, eso del concurso del Miss Perú fue hace unos seis años y me cambió la vida completamente. Luego, me hice al by pass gástrico, bajé de peso, ha sido un giro de 180 grados.

¿Cómo va la salud?

Bueno, siempre cuidándome. El estomago es un músculo y crece, yo sufro de ansiedad y estoy llevando mi vida de la mano de psicólogo que me ayuda para evitar la ansiedad; y también como un nutricionista y así controlar los alimentos.

¿Qué te pareció la detención de John Kelvin?

He tenido comunicación con su familia y ahora no se encuentra nada bien. Yo le deseo lo mejor del mundo, sabe que lo estimo mucho, que lo quiero... Dios hace las cosas por algo y espero que todo esto se resuelva rápido, siempre va a seguir siendo mi amigo y que las cosas marchen bien por los bebés, pues no tienen la culpa de nada.

