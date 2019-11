Mirella Paz sigue en guerra con Magaly Medina: "Yo podría ser su nieta y jamás nada ni nadie pasa por encima de mí"

Mirella Paz le ha declarado la guerra a Magaly Medina y le volvió a responder a la 'Urraca' luego que la periodista la tildara de 'vulgar, sin educación y sin clase" porque llamarla "vieja payasa y ridícula" en una transmisión en vivo que la cantante realizó en sus redes sociales. La exconductora de 'Mujeres al mando' aseguró que no se quedará callada ante los "comentarios destructivos hacia mi persona".



"Quiero comentarles que a mí nadie me botó de ningún programa, yo me fui por decisión propia y gracias a Dios tengo salud y vida para emprender nuevos proyectos", dijo Mirella Paz al iniciar su video en redes sociales.

"Qué horrible y qué feo que una mujer se refiera mal hacia otra mujer cuando podría ser su hija y hasta su nieta, que a Dios gracias no lo soy", disparó la cantante contra Magaly Medina.



Agregó que Magaly Medina solo siente "odio hacia la vida" y que "perdió" al querer humillarla. "Si usted quiso humillarme, hacerme sentir mal, perdió señora, porque jamás nada ni nadie pasa por encima de mí. Dedíquese a sus ampays, ya que para eso es buena."

Mirella Paz le responde a Magaly Medina

"Una mujer que se esté refiriendo mal de mí cómo puede decir que no tengo ni educación ni clase, osea 'hello'. Una persona que se dedica a destruir el nombre de los demás como puede decir que no tiene clase ni educación, quién se refiere así en tan mala onda, con tanto odio, resentimiento, ¿y me viene a decir que no tengo ni educación ni clase?", manifestó Mirella Paz.



"He pasado por psicólogos, psiquiatras, para poder superar el bullying que por años cargué, por años.

Nadie va a venir a hacerme sentir mal, ni usted ni nadie. Yo no digo que no que no voy a llegar a los 100 años y espero poder hacerlo para disfrutar de mis hijos, mis nietos, mis bisnietos, pero estoy segura que mi vejez no se basará en herir el corazón de nadie ni destruir la vida de nadie, porque no soy quien para hacerlo", finalizó la cantante.