No están contentos con nada. Mirella Paz decidió unirse a las figuras mediáticas que utilizan Tik Tok con frecuencia. Ella grabó un video donde aparece bailando el éxito del cantante Bad Bunny, Yo perreo Sola. Lamentablemente, recibió comentarios bastante ofensivos.

El video de Mirella Paz donde baila Yo Perreo Sola tiene 79.766 reproducciones. La joven recibió la atención de muchos usuarios en redes sociales, quienes mostraron su peor rostro e insultaron a la cantante. Sin embargo, la joven hizo caso omiso a los insultos y se centró en los elogios que recibió. Muchas de sus seguidores le piden que comparta sus dietas y también la alaban por su talento para el baile.

Mirella Paz decidió grabar otro Tik Tok donde se burla de la gente que la crítica. “Mala noticia para los que no les gusta verme feliz”, escribe la cantante como descripción de su video. En la grabación aparece bailando más sensual que nunca y riéndose de las críticas que recibe.

Mirella Paz también le contó a sus seguidores que bajó hasta 37 kilos y que hoy se siente muy contenta con su aspecto físico y sobre todo con su salud. Además, expresó que ella no es monedita de oro para gustarle a todos, pero que no permitirá faltas de respeto.

A finales de 2019, Mirella Paz protagonizó un fuerte intercambio de palabras con Magaly Medina, quien dijo que se encontraba en Mujeres al Mando sólo para comer y que no tenía ángel para conducir. La excandidata a ‘Miss Perú’ usó sus redes sociales para tildar a la ‘Urraca’ de ‘vieja ridícula’ y que sus comentarios “se los puede meter a donde no le llega el sol”, ya que no le interesa y que se “zurraba” en ellos.

“Para esa vieja que no tiene nada qué hacer y viene a burlarse de mí, que sus comentarios se los meta a donde le entra el sol. Señora. Me zurro en sus comentarios. Vieja payasa”, dice Mirella Paz en una de sus historias de Instagram.Pero ahí no quedó todo, Mirella siguió y le recomendó a Magaly Medina “tomarse un cafecito y una pastilla para la presión. Ya no está para esas cosas, tantos años, por favor, basta, váyase a dormir”.





