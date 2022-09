Fátima Sotomayor y Daniela Cabrera, conocidas como ‘Misias pero viajeras’ y por sus caseros videos sobre viajes, se convirtieron en tendencia en Twitter debido a una guía audiovisual que realizaron sobre las zonas turísticas de Lima.

Las comunicadoras fueron duramente criticadas por señalar que las zonas de Lima Este y Lima Norte no son turísticas, pues existe mucho peligro y tráfico. Incluso remarcaron que se parece mucho a la caótica ciudad de El Cairo.

“Lima Norte y Lima Este son zonas muy habitadas y donde vive más de la mitad de la población limeña. En estas áreas hay mucho movimiento, mucho tráfico, mucho comercio, siempre con Fátima bromeamos diciendo que se parece un poco a El Cairo en Egipto, pero esas zonas no son turísticas, simplemente aquí la gente vive y tiene su vida diaria y ya ”, mencionan en el video.

Precisaron que en su video promocional no se centrarán en los distritos populares, sino que apuntarán hacia Barranco y Miraflores por ser lugares turísticos “por excelencia”.

“ Miraflores es el distrito turístico por excelencia y de hecho donde estamos ahorita lo consideramos bastantes seguros; y Barranco, un distrito bohemio, auténtico, super artístico”, puntualizaron.

TROME | Misias pero viajeras son tendencia por comentarios sobre Lima

MISIAS PERO VIAJERAS SON BLANCO DE CRÍTICAS

Varios usuarios comentaron el video de las ‘Misias pero viajeras’ y se sintieron discriminados, puesto que defendieron a sus distritos remarcando que sí existen lugares donde visitar.

“Para Misias pero Viajeras Lima Norte y Lima Este no existen para el turismo, en esos distritos sólo hay tráfico, para ellas solo existen Miraflores y Barranco ”; “Gracias a esa vaina de las ex misias pero viajeras me he dado cuenta de que parte del motivo de que otros distritos no sean turísticos se debe a la falta de promoción y cuidado que se les da a estos. Me amarga que la gente desprecie a Lima Norte o Lima Este como si no tuviéramos más”, fueron algunos comentarios.